Business news: Hong Kong, il deficit di bilancio schizza a oltre 21 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio di Hong Kong è schizzato a oltre 21 miliardi di dollari nei primi otto mesi dell'anno finanziario in corso, già ben al di là della proiezione di 12,8 miliardi di dollari formulata per l'intero anno. Lo indicano i risultati finanziari della Regione amministrativa speciale pubblicati il 29 dicembre, che attestano la spesa pubblica a più di 60 miliardi di dollari, contro entrate pari a contro entrate per circa 31 miliardi di dollari. I dati tengono conto anche dell'emissione di obbligazioni verdi per circa 8,5 miliardi di dollari, che hanno ridotto un deficit che altrimenti avrebbe potuto attestarsi a quasi 30 miliardi di dollari. Le autorità di Hong Kong operano in deficit sin dal 2019, eccezion fatta per l'anno fiscale 2021-2022. (Res)