Business News: Tunisia, investimenti nel settore industriale in calo dell’1,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia, gli investimenti nel settore industriale hanno registrato un leggero calo dell'1,1 per cento da gennaio a novembre 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, registrando un valore di 633 mila euro. Lo indica l'Agenzia per la promozione e il rinnovamento industriale in un bollettino diffuso giovedì. Secondo la stessa fonte, 2.719 progetti sono stati approvati nei primi undici mesi del 2023 rispetto ai 2.721 dello stesso periodo dell'anno precedente. Secondo l'autorità, questi progetti hanno consentito la creazione di 40.574 posti di lavoro. Tra i settori che hanno visto un aumento degli investimenti ci sono quelli dei materiali da costruzione, della ceramica e del vetro (36,5 per cento), della chimica (28,4 per cento), del tessile e dell'abbigliamento (7,3 per cento) e vari (16,6 per cento). Le regioni con il maggior numero di progetti nel 2023 sono Sfax (405), Nabeul (342), Sousse (308) e Monastir (257). La capitale Tunisi ha visto un aumento del 23 per cento nel numero di progetti rispetto al 2022 con 185 progetti approvati. (Tut)