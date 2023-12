Business News: Qatar, accordo con Shell Singapore per vendita 18 milioni barili petrolio all’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha stipulato un importante accordo per fornire a Shell di Singapore, multinazionale operante nel settore petrolifero, fino a 18 milioni di barili di petrolio all'anno per un periodo di cinque anni. Lo ha reso noto il quotidiano saudita “Arab News” riportando il comunicato di QatarEnergy, in cui viene annunciato l’accordo con Shell International Eastern Trading Co. "Siamo lieti di firmare il nostro primo accordo quinquennale di vendita di greggio. Questo accordo rafforza ulteriormente il rapporto con Shell, che non è solo un affidabile acquirente di petrolio greggio, ma anche un importante cliente e un partner strategico" ha affermato Saad Sherida al Kaabi, ministro per gli Affari energetici e presidente e amministratore delegato di QatarEnergy. (Res)