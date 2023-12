Business news: la Guinea Equatoriale finanzierà con 500 mila dollari lavoro Mezzaluna Rossa egiziana a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guinea Equatoriale ha messo a disposizione della Mezzaluna Rossa in Egitto un finanziamento di 500 mila dollari per sostenere i suoi sforzi nell'assistenza della popolazione bisognosa nella Striscia di Gaza. Lo scrive su X il vicepresidente equatoguineano Teodoro Nguema Obiang Mangue. "A causa dell'attuale conflitto armato in tale zona, i fondi in questione, come aiuti umanitari, saranno amministrati esclusivamente per l'acquisizione di beni di prima necessità per le popolazioni colpite nella Striscia di Gaza", si legge nel tweet. (Res)