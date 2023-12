Business news: Kenya, ripresa del settore agricolo traina l'economia nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Kenya è cresciuta nel terzo trimestre del 2023 di 5,9 punti percentuali, trainata in modo significativo da una ripresa del settore agricolo. Lo riferisce nel suo ultimo rapporto l’Ufficio nazionale di statistica (Knbs). Nel periodo considerato, si legge, i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca sono cresciuti del 6,7 per cento, in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2022, quando si erano addirittura contratti dell'1,3 per cento. Il miglioramento della performance è stato attribuito dai tecnici alle condizioni meteorologiche favorevoli prevalenti nei primi tre trimestri del 2023. Rispetto al terzo trimestre del 2022, inoltre, le esportazioni di frutta sono aumentate dell'84,3 per cento, accompagnate da un aumento del 35,4 per cento nelle esportazioni di ortaggi e da un aumento del 28 per cento nella produzione di tè. Al contrario, la produzione di canna da zucchero ha subito un calo nel terzo trimestre del 2023, caratterizzato da una diminuzione nelle consegne del 55,1 per cento. (Res)