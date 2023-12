Russia: dipartimento Usa, "non incoraggiamo né approviamo" attacco ucraino su Belgorod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “non incoraggiano e non approvano” attacchi simili a quello che l’Ucraina ha effettuato sulla città russa di Belgorod. Lo ha dichiarato ai media un portavoce del dipartimento di Stato Usa, in riferimento all’attacco condotto da Kiev che ha provocato secondo Mosca almeno 14 morti e 108 feriti. "Abbiamo chiarito che non incoraggiamo né approviamo tali attacchi", ha detto il portavoce di Washington. (Was)