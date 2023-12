Business news: “Cnn” nomina l’ad di Microsoft Nadella imprenditore dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente televisiva statunitense “Cnn” ha nominato l’amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella “ad dell'Anno”, superando altri contendenti, tra cui l’ad di Chase Jamie Dimon, l’ad di OpenAI Sam Altman e l’ad di Nvidia, Jensen Huang. Nel 2023 Nadella ha effettuato un investimento multimiliardario nell'intelligenza artificiale, commercializzato e aggiunto strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT alla sua gamma di prodotti prima dei concorrenti, e ha stupito gli osservatori dell'industria con la sua capacità di gestire una crisi in modo rapido, calmo e ponderato. Sotto la sua guida, Microsoft sta rinascendo come un innovatore tecnologico dopo anni di successo legato al sistema operativo Windows. Anche Wall Street se ne è accorta: il titolo di Microsoft è aumentato del 55 per cento quest'anno. "Non c'è dubbio che il 2023 è stato l'anno dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato Nadella in una intervista concessa alla “Cnn” tramite email. "Non stiamo più solo parlando di innovazione in astratto; stiamo assistendo alla realizzazione di prodotti concreti, implementazioni e guadagni di produttività. In fin dei conti, però, questa innovazione sarà utile solo se gioverà a tutti noi nelle nostre carriere, nelle nostre comunità, nei nostri Paesi". (Was)