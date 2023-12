Business news: Toyota, produzione globale segna nuovo record storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor ha registrato un aumento della produzione globale di automobili dell’11 per cento a novembre, segnando un livello record e riprendendosi dalle interruzioni della catena di approvvigionamento dell'anno scorso, grazie alla domanda robusta sia in Giappone che all'estero. La produzione di novembre è salita a 926.573 veicoli, mentre le vendite mondiali sono aumentate del 14 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando i costruttori automobilistici a livello globale erano afflitti dalla scarsità di semiconduttori. Entrambi i dati includono il marchio di lusso di Toyota, Lexus. Le vendite mensili sul mercato domestico sono aumentate del 27 per cento, mentre le vendite negli Stati Uniti e in Cina sono aumentate del 17 per cento, e quelle in Europa del 15 per cento. Toyota si appresta così a chiudere il 2023 con più di 10 milioni di veicoli a marchio Toyota e Lexus venduti a livello globale nel 2023. Circa un terzo dei veicoli venduti quest'anno dal costruttore giapponese sono ibridi a benzina ed elettrici. (Git)