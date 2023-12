Roma: omicidio a Frascati, cittadino tunisino ucciso a coltellate, ferito un italiano, fermato 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino tunisino è stato ucciso a coltellate oggi pomeriggio a Frascati. L'omicidio sarebbe stata la conclusione di una banale lite avvenuta tra tre persone in via San Francesco d'Assisi. Alle 16:30 due uomini, uno italiano e uno tunisino, sono stati fermati da una terza persona che dopo averli colpiti con una arma da taglio si è dileguata. Il cittadino tunisino, condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Frascati é deceduto poco dopo. Il secondo uomo, italiano ferito ad un orecchio è stato medicato sul posto.I carabinieri della Compagnia di Frascati giunti sul posto, grazie alle testimonianze raccolte sono riusciti a risalire a un uomo di nazionalità romena, di 33 anni, mentre si trovava su via Tuscolana. Il 33enne è stato portato in caserma ed é gravemente indiziato di omicidio. Da chiarire i motivi del gesto. Indagini ancora in corso. (Rer)