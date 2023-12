© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, partecipa alla Celebrazione dei Vespri e Te Deum presieduta dal Santo Padre Francesco.Roma, Basilica Papale di San Pietro, Porta della Preghiera (ore 16:30)- L'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato partecipa al concerto "Roma 2024. You are here" per assistere alle esibizioni degli artisti e brindare con romane e romani all'inizio del nuovo anno.Roma, Circo Massimo – Via dell'Ara Massima di Ercole (ore 23:15)(Rer)