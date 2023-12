Business news: Giappone, scandalo controlli sicurezza potrebbe costare 700 milioni di dollari a Daihatsu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco totale delle spedizioni di automobili decretato dal costruttore di auto giapponese Daihatsu Motor, la scorsa settimana, in risposta all’emersione di un vasto scandalo relativo a irregolarità nei controlli di sicurezza delle autovetture, potrebbe costare all’azienda e al gruppo Toyota, che ne è proprietario, sino a 100 miliardi di yen (700 milioni di dollari). E’ la stima formulata dal Tokai Tokyo Research Institute, che evidenzia anche le spese per le compensazioni e le ricadute delle indagini avviate dalle autorità giapponesi. Daihatsu ha bloccato la produzione in tutti i suoi stabilimenti e le spedizioni di tutti i veicoli prodotti dall’azienda, dopo che una indagine interna in merito allo scandalo dei controlli di sicurezza ha riscontrato irregolarità in ben 64 modelli di veicoli prodotti dall'azienda, inclusi diversi venduti con marchio Toyota. Al momento l’azienda non ha fornito alcuna stima in merito al riavvio della produzione. (Git)