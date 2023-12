Business news: Singapore, multa da 2,9 milioni di dollari a Credit Suisse per irregolarità dirigenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità monetaria di Singapore (Mas) ha imposto a Credit Suisse una sanzione di 2,9 milioni di dollari, dopo che la banca non è riuscita a prevenire o individuare comportamenti scorretti da parte dei suoi dirigenti presso la filiale di Singapore. I relationship manager della banca avrebbero fornito ai clienti "informazioni post-negoziazione inaccurate o incomplete", applicando spread "sopra i tassi concordati bilateralmente" per 39 transazioni obbligazionarie “over the counter” (Otc), ha riferito la Mas in un comunicato. L'autorità ha aggiunto che i dirigenti hanno fatto dichiarazioni false ai loro clienti riguardo ai prezzi interbancari eseguiti e/o agli spread addebitati, omettendo informazioni rilevanti sul fatto che gli spread addebitati superavano i tassi concordati. (Fim)