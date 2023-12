Egitto: governo fissa il prezzo di sette beni alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha fissato i prezzi di sette prodotti alimentari. Lo ha riferito un comunicato stampa del governo, precisando che i beni in questione sono olio, fagioli, riso, latte, zucchero, pasta e formaggio bianco. La decisione arriva dopo che, nelle ultime settimane, diversi prodotti alimentari di prima necessità avevano cominciato a scarseggiare o a vedere il loro prezzo moltiplicato, come nel caso dello zucchero (da 27 a 50 lire egiziane, corrispondenti a circa 80 centesimi e 1,50 euro). Il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, ha inoltre vietato lo stoccaggio dei sette prodotti alimentari per un periodo di sei mesi. (Cae)