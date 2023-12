Lombardia: Majorino (PD) taglio contributi a persone disabili mostra il vero volto della destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vergogna che mostra il vero volto della destra lombarda", così in una nota il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino sul taglio dei contributi delle misure per i disabili gravi e gravissimi, deciso dalla giunta regionale guidata da Attilio Fontana il 28 dicembre. "Eccoli i tagli che Fontana e soci hanno negato, e sono sulla pelle dei più deboli - continua -. Chi non può fare a meno di un sostegno costante viene duramente colpito, alla faccia dell'attenzione per la famiglia e le tante parole belle di cui si riempiono la bocca". "È chiaro che noi ci batteremo per correggere questo obbrobrio, così come ci siamo battuti contro i tagli alle politiche sociali compiuti nel bilancio regionale approvato appena prima di Natale", conclude Majorino. (Com)