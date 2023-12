Business news: Indonesia, lavoratori in protesta dopo esplosione fonderia di nichel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di operai indonesiani hanno preso parte a una protesta contro le condizioni di lavoro in una fonderia di nichel parzialmente di proprietà della compagnia cinese Tsinghshan sull'isola di Sulawesi, teatro sabato 23 dicembre di un’esplosione che ha provocato la morte di 18 persone. Lo riporta il giornale online “The Straits Times”. I manifestanti hanno consegnato ai vertici dell’Indonesia Tsingshan Stainless Steel (Itss) una lista di 23 richieste: tra le altre cose, i dirigenti vengono sollecitati a migliorare la manutenzione delle fonderie, a rafforzare le misure sanitarie e a obbligare i lavoratori cinesi a imparare la lingua indonesiana. La portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, ha confermato la presenza di otto cittadini cinesi tra le vittime e si è detta “estremamente rattristata dall’incidente”. “Vorrei sottolineare che la Cina ha sempre posto grande importanza alla sicurezza della produzione nei suoi progetti all’estero finanziati da capitale cinese”, ha dichiarato Mao in conferenza stampa. Il gruppo cinese Tsingshan ha una quota di maggioranza nell’Itss, proprietaria del parco industriale nel quale si è verificato l’incidente assieme al partner locale Bintang Delapan. Nello stesso parco industriale erano morti lo scorso gennaio altri due lavoratori, uno dei quali di nazionalità cinese, durante una rivolta per le condizioni di sicurezza e di retribuzione all’interno dell’impianto. (Fim)