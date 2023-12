Business news: Usa, Apple potrà riprendere a vendere Apple Watch 9 e Ultra 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple ha vinto il ricorso presentato contro la decisione della Commissione per il commercio internazionale (Itc), e potrà temporaneamente riprendere a vendere li Apple Watch 9 e degli Apple Ultra 2 a dispetto di un divieto imposto dal governo degli Stati Uniti sul territorio del Paese per una funzionalità già brevettata da un'altra azienda. La compagnia ha chiesto di sospendere il divieto per almeno due settimane, sottolineando che vietando le vendite negli Stati Uniti, la società "subirà un danno irreparabile". Nel tentativo di fermare il divieto applicato ai due prodotti, Apple aveva già proposto nei giorni scorsi un aggiornamento del software per la funzione di rilevamento dell'ossigeno che violerebbe il brevetto di un'altra azienda statunitense, Masimo, ma la Itc aveva comunque confermato il divieto e la stessa Casa Bianca si era rifiutata di intervenire per annullarlo. Il divieto di vendita degli Apple Watch Serie 9 e Ultra 2 è entrato in vigore il 21 dicembre per le vendite online e il 24 per i negozi fisici. Dal 26 dicembre è vietata anche l'importazione dei due prodotti. (Was)