Business news: crollano gli investimenti di Taiwan in Cina, crescono in Usa ed Europa

- Gli investimenti di Taiwan in Cina sono crollati nel 2023 a poco più del 10 per cento del totale degli investimenti diretti esteri dell'isola, la quota più bassa in decenni e ben al di sotto della rapida crescita degli investimenti di Taiwan negli Stati Uniti e in Germania. Nonostante gli investimenti diretti esteri approvati a Taiwan tra gennaio e novembre siano aumentati dell'87 per cento su base annua a 25,7 miliardi di dollari, gli investimenti in Cina sono diminuiti del 34 per cento su base annua a 2,9 miliardi, rappresentando solo il 12 per cento del totale, secondo i dati forniti dalle autorità taiwanesi. Il calo è dovuto sia alla stagnazione economica della Cina che all'influenza delle tensioni attraverso lo Stretto. Le aziende taiwanesi hanno anche maggiori difficoltà a fare affari in Cina a causa degli attriti tra Washington e Pechino, che hanno portato a un progressivo aumento dei dazi statunitensi sui beni cinesi. Gli investimenti in Europa e negli Stati Uniti sono invece aumentati significativamente: l’investimento diretto estero negli Usa è aumentato di nove volte nei primi 11 mesi dell’anno a 9,6 miliardi di dollari, pari al 37 per cento del totale. Gli investimenti nella sola Germania hanno superato a loro volta quelli in Cina, in crescita di 25 volte in un anno a 3,9 miliardi di dollari. (Res)