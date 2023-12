Business news: Boeing raccomanda ispezioni degli aerei 737 Max dopo il distacco di un bullone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso aerospaziale statunitense Boeing ha chiesto alle compagnie aeree di ispezionare tutti i loro aerei di linea 737 Max per un potenziale bullone allentato nel sistema del timone, dopo che una compagnia aerea ha riscontrato tale problema in due dei suoi aeroplani. La compagnia in questione, di cui Boeing non ha fornito il nome, avrebbe trovato un bullone con un dado mancante in un meccanismo di collegamento del controllo del timone durante la manutenzione di routine, e ha scoperto un bullone simile che non era stato serrato correttamente in un aereo non ancora consegnato. Boeing ha dichiarato che l'aereo con il bullone mancante è stato riparato, ma vuole assicurarsi che tutti e 1.370 gli aeroplani 737 Max in servizio in tutto il mondo siano controllati per problemi simili. "Il problema identificato su quel particolare aeroplano è stato risolto", ha dichiarato un portavoce di Boeing in una nota. "Per eccesso di cautela, raccomandiamo agli operatori di ispezionare i loro aeroplani 737 Max e informarci di eventuali scoperte". Boeing ha informato anche la Federal Aviation Administration (Faa) statunitense, che ha confermato di essere a conoscenza della problematica. Secondo l’agenzia statunitense, il controllo sollecitato da Boeing richiede circa due ore per ogni aeromobile. Proprio stamattina Boeing ha riferito tramite un messaggio sui propri social media che tutte le compagnie aeree cinesi hanno ripreso a operare i loro 737 Max. (Was)