Business news: autorità Cina bloccano importazioni da un’azienda di cosmetici giapponese

- I regolatori cinesi hanno condotto un'indagine esterna sui processi produttivi di un produttore giapponese di cosmetici e hanno bloccato l'importazione dei prodotti dell'azienda, citando rilievi di conformità, secondo fonti informate citate dalla stampa giapponese. È raro che le autorità cinesi conducano verifiche direttamente su una base di produzione all'estero e si ritiene che ciò faccia parte degli sforzi di Pechino per aumentare la sorveglianza sulle imprese straniere che vendono prodotti in Cina. L'indagine ha interessato uno stabilimento per la produzione di tinte per capelli dell’azienda Hoyu Co. nella prefettura giapponese di Aichi. L’indagine è stata effettuata online, anche se non è chiaro esattamente come i regolatori cinesi abbiano svolto i loro accertamenti. L'Amministrazione nazionale cinese dei prodotti medici ha dichiarato il 16 novembre di sospettare che l'azienda giapponese con sede a Nagoya abbia violato la legge cinese sul controllo della produzione. (Git)