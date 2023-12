Business News: Tunisia, a Tataouine forum su economia digitale dedicato ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il complesso della Gioventù del Maghreb, nella città di Tataouine, in Tunisia, ospita fino al 31 dicembre, le attività del forum nazionale per l'economia digitale, organizzato su iniziativa della Delegazione regionale per la gioventù e lo sport. Come riferito dagli organizzatori, l'iniziativa mira a diffondere la cultura dell'economia digitale tra i giovani e i leader delle istituzioni giovanili, e a lavorare per creare gruppi influenti ed efficaci nel settore, oltre a facilitare lo scambio di esperienze sui guadagni online, la produzione digitale e l'intelligenza artificiale. Il programma di questo forum prevede diversi laboratori, come quello di marketing elettronico, il laboratorio di intelligenza artificiale e la creazione di contenuti digitali. E' previsto un workshop dedicato alla creazione di un sito web, nonché un evento dedicato alla progettazione e lo sviluppo di giochi e software. Il forum si concluderà con una sessione di dialogo giovanile in due gruppi, uno dedicato all'intelligenza artificiale e all'occupazione positiva, mentre il secondo gruppo si concentrerà sull'autoformazione nel campo dell'economia digitale. (Tut)