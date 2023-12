Business News: Tunisia, a novembre importazioni prodotti industriali in cale del 60,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni della Tunisia di prodotti industriali sono diminuite del 60,6 per cento alla fine di novembre scorso, raggiungendo 1,13 milioni di euro, rispetto ai 3,10 milioni di euro nello stesso periodo del 2022. E’ quanto emerge dai dati dell'Agenzia per la promozione e il rinnovamento industriale. Le esportazioni del settore industriale hanno invece registrato un aumento dell'11 per cento rispetto a novembre 2022 e il loro valore è stato stimato ad oltre 15 milioni di euro. Nei primi 11 mesi del 2023 il valore delle importazioni totale ammonta a circa 16 milioni di euro, registrando un calo dell'1,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Tut)