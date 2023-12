Georgia: ex premier Ivanishvili annuncia il ritorno in politica, sarà presidente onorario di Sogno georgiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bidzina Ivanishvili, ex premier della Georgia e fondatore del partito al potere Sogno georgiano, ha annunciato oggi il proprio ritorno in politica come presidente onorario del partito. L’annuncio è stato fatto durante i lavori del congresso di Sogno georgiano a Tbilisi. “Esattamente tre anni fa ho annunciato pubblicamente la mia decisione di prendere le distanze dai processi politici attivi. Ora, tre anni dopo, per mia decisione, torno alla vita politica nel ruolo di presidente onorario del partito", ha detto Ivanishvili. Secondo quanto ricorda il sito “Oc Media”, non si tratta del primo annuncio di un “ritorno” del magnate. Nella primavera del 2018, infatti, Ivanishvili aveva assunto la carica di presidente del partito dopo una pausa dalla politica di cinque anni. (segue) (Rum)