Russia: governatore Belgorod, 14 le vittime degli attacchi ucraini, 3 sono bambini

- E’ di 14 persone, tra cui 3 bambini, l’ultimo bilancio delle persone rimaste uccise in seguito al bombardamento ucraino sul centro della città di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione di omonima al confine con l’Ucraina, Vyacheslav Gladkov, precisando che altre 108 persone sono rimaste ferite. "Nella giornata di oggi sono rimaste ferite 108 persone, e fra queste 15 bambini. Tra i feriti, 5 bambini e 12 adulti sono in gravi condizioni. Sono 14 le persone morte, tre di loro sono bambini", ha scritto Gladkov su Telegram. Il governatore ha espresso le proprie condoglianze a tutte le famiglie delle vittime aggiungendo che “il nemico non potrà sfuggire alla punizione”. Oggi pomeriggio lo stesso Gladkov aveva riferito che le forze ucraine avevano bombardato il centro di Belgorod.(Rum)