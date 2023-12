Gaza: Onu, 40 per cento della popolazione rischia di soffrire la fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 40 per cento dei palestinesi della Striscia di Gaza rischiano di soffrire la fame. È l’avvertimento lanciato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) sul suo profilo X (ex Twitter). “Ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, per trovare cibo e acqua”, si legge nella nota. “Abbiamo bisogno di rifornimenti regolari e di un accesso umanitario sicuro e sostenibile nella Striscia di Gaza”, ha ribadito l’organizzazione. (Res)