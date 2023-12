Russia-Ucraina: Zakharova replica a Podolyak, mai stati soggetti ad ultimatum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non è mai stata soggetta ad ultimatum o ricatti. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, replicando così al consigliere presidenziale dell’Ucraina, Mykhailo Podolyak, secondo il quale Mosca sarà “costretta ad accettare un ultimatum” per porre fine al conflitto. Podolyak aveva anche negato ogni ipotesi di negoziato tra Kiev e Mosca. “Chi è venuto (in Russia) con una spada o una granata è stato ricacciato indietro”, ha detto Zakharova nel giorno in cui alcuni attacchi condotti da Kiev sulla città russa di Belgorod hanno provocato la morte di almeno 14 civili. Sempre Zakharova aveva dichiarato in precedenza che la responsabilità “dell’attacco terroristico” su Belgorod è di Regno Unito, Stati Uniti e dei Paesi dell’Ue che “continuano a fornire armi” a Kiev. Secondo fonti dell’intelligence ucraina riprese dai media di Kiev, la responsabilità delle morti tra i civili sarebbe della difesa russa e delle sue azioni “non professionali” oltre che pianificate. Il ministero della Difesa di Mosca ha invece precisato che grazie alle azioni della contraerea sono state risparmiate molte altre potenziali vittime. I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato dei missili Vilkha con munizioni a grappolo e razzi Vampire Mlrs di fabbricazione ceca. Secondo il dicastero, in caso di un colpo diretto da parte delle munizioni a grappolo su Belgorod, e non dei loro frammenti, ci sarebbero state vittime “in numero incommensurabilmente maggiore”. Il ministero ha infine fatto sapere che l’attacco ucraino “non resterà impunito”.(Rum)