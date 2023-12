Business news: Cina, profitti industriali aumentati del 29,5 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le industrie della Cina hanno registrato un aumento degli utili pari al 29,5 per cento su anno nel mese di novembre, nonostante l’indebolimento della domanda continui ad offuscare le prospettive di crescita delle imprese. Lo indica l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), ricordando che a ottobre i profitti industriali sono aumentati del 2,7 per cento. Da gennaio a novembre, invece, gli utili industriali sono diminuiti di 4,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente, assottigliandosi rispetto al calo del 7,8 per cento registrato nei primi dieci mesi dell’anno. Ciononostante, permangono evidenti disuguaglianze nel comparto industriale: le aziende specializzate nel segmento dell’alta tecnologia stanno registrando una rapida crescita dei profitti, contrariamente a quelle operanti nel comparto immobiliare. (Cip)