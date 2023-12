Business news: Cina, profitti imprese statali hanno superato i 338 miliardi di dollari da gennaio a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle imprese statali della Cina si sono attestati a circa 338,2 miliardi di dollari da gennaio a novembre. Lo indica la Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni statali (Sasac), precisando che gli investimenti in immobilizzazioni effettuati dalle imprese statali, inclusi quelli nel settore immobiliare, sono aumentati del 9,1 per cento su anno. Nei primi undici mesi dell’anno, le suddette aziende hanno aumentato la spesa anche sul fronte della ricerca e dello sviluppo, con un contributo superiore ai 126 miliardi di dollari. (Cip)