Business news: il "New York Times" fa causa a Microsoft e OpenAI per violazione di copyright

- Il "New York Times" ha fatto causa al colosso del digitale statunitense Microsoft e alla piattaforma di ricerca sull'intelligenza artificiale OpenAI per violazione del diritto d'autore, avviando una battaglia legale che potrebbe avere importanti implicazioni per il futuro dell'industria editoriale. Lo ha reso noto lo stesso quotidiano, che accusa le due compagnie di aver sfruttato i propri contenuti senza permesso per creare prodotti come ChatGpt e Copilot. Strumenti, questi ultimi, che sarebbero stati realizzati con l'utilizzo di milioni di articoli del "New York Times", che avrebbero fornito le informazioni necessarie a rispondere alle domande degli utenti. L'azione legale è stata promossa dopo mesi di negoziati tra le compagnie che non hanno mai portato a un accordo. Nel suo atto d'accusa, il "New York Times" afferma di ritenere di essere tra le più ampie fonti di informazioni dei prodotti d'intelligenza artificiale generativa di OpenAI e Microsoft e sostiene che i prodotti delle due compagnie avrebbero deviato un traffico di lettori altrimenti diretto verso il sito web del quotidiano, privando così quest'ultimo di importanti entrate legate a inserzioni pubblicitarie e abbonamenti. Il "Nyt" ha così deciso di chiedere danni alle due società, oltre che l'interruzione dell'uso dei suoi articoli da parte di Microsoft e OpenAI. "Il giornalismo del 'Times' è il lavoro di migliaia di giornalisti, il cui impiego costa centinaia di milioni di dollari l'anno", si legge nell'atto d'accusa del giornale, secondo cui le due società tecnologiche "hanno effettivamente evitato di spendere miliardi di dollari che il 'Times' ha investito nel creare un lavoro sottratto senza permesso e senza alcun compenso". L'azione legale è stata presentata al tribunale federale del distretto meridionale di New York. (Was)