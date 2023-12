Bolivia: Corte costituzionale reintroduce limite mandati, Morales non potrà ricandidarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale plurinazionale della Bolivia ha annullato la possibilità di farsi rieleggere nel Paese senza limite di mandati, impedendo di fatto all’ex presidente Evo Morales - eletto per tre volte di fila tra il 2006 ed il 2019 - di ricandidarsi alle elezioni generali del 2025. La sentenza, emessa a seguito di un parere consultivo della Corte interamericana dei diritti umani (Iachr) e che non prevede possibilità di appello, annulla il verdetto emesso in precedenza dalla Corte Costituzionale nel 2017. Nello specifico, il tribunale ha stabilito che la rielezione a tempo indeterminato “non è un diritto umano” e precisa che un presidente, vicepresidente, i deputati o senatori non possono ricoprire più di due mandati, né continuativi né discontinui. (segue) (Mec)