Bolivia: Corte costituzionale reintroduce limite mandati, Morales non potrà ricandidarsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa della reazione di Morales, i suoi avversari politici hanno applaudito la sentenza. Secondo l’ex presidente Jeanine Añez, il testo "mette fine al delirio di Evo Morales di essere rieletto per sempre", mentre il governatore di Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha valutato la sentenza come un impedimento affinché nessun "apprendista tiranno calpesti il ​​voto o ignori un referendum e finisca per commettere frodi con l'unico intento di perpetuarsi al potere". Anez è accusata di terrorismo per essersi autoproclamata presidente della Bolivia senza il consenso del parlamento poco dopo le dimissioni di Morales, che lasciò l'incarico nel 2019 nel mezzo di una forte crisi sociale che provocò un ammutinamento della polizia e dell’esercito. Per la medesima crisi è accusato di terrorismo anche Camacho, ritenuto inoltre responsabile di corruzione attiva, seduzione di truppe, istigazione pubblica a delinquere e uso improprio di doveri e servizi pubblici. (Mec)