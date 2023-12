Superbonus: la rabbia della Cna Abruzzo, da Parlamento solo parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo chiesto, insieme alle altre organizzazioni d'impresa, una fuoriuscita ordinata dal Superbonus: e invece è arrivata dal Parlamento una risposta insufficiente, pasticciata, talvolta perfino contraddittoria rispetto al principio fissato dalla legge - ovvero il miglioramento della classe energetica - poco comprensibile, limitata solo alla fasce di reddito più basse, che ben poco aiuto arrecherà alla soluzione della vicenda, con la conseguenza che dal primo gennaio prossimo la chiusura di molti cantieri sarà davvero problematica, favorendo anche improvvisazioni per accelerare gli stati di avanzamento dei lavori al 31 dicembre" Lo afferma il direttore regionale dell'Abruzzo di Cna artigiani d'Italia, Silvio Calice, che è anche il responsabile del settore delle costruzioni, secondo cui già nei giorni scorsi "avevamo espresso profonda delusione per l'assenza di risposte nella legge di bilancio, e chiesto contemporaneamente una proroga limitata nel tempo dello stato di avanzamento dei lavori, circoscritta ai condomini che stanno ultimando i lavori, circa 25 mila, centinaia delle quali in Abruzzo". (segue) (Gru)