- Dietro agli attacchi sulla città russa di Belgorod da parte delle Forze armate ucraine “ci sono il Regno Unito e gli Stati Uniti”. E’ quanto ritiene la portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova, secondo quanto dichiarato in un intervento per l’agenzia “Ria Novosti”. "Il responsabile dell'attacco terroristico è il Regno Unito che, in coordinamento con gli Stati Uniti, incita il regime di Kiev ad azioni terroristiche, visto che si è reso conto che la controffensiva delle Forze armate ucraine è fallita", ha detto Zakharova. La portavoce ha poi proseguito osservando che Kiev “ha recentemente ammesso che è stata Londra” a proibirle di negoziare con Mosca, scommettendo sulla “vittoria sul campo di battaglia”. Tuttavia, vista “la terribile situazione” delle Forze armate ucraine sul terreno, ha detto ancora Zakharova, il Regno Unito sarebbe passato “alla tattica di organizzare attacchi terroristici contro i civili”.(Rum)