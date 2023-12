Sardegna: Regione, istituiti cabina regia e tavolo attuazione Comparto unico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'indomani dell'approvazione della Finanziaria abbiamo messo a punto gli strumenti istituzionali idonei, con l'obiettivo – ha concluso il presidente - di superare le criticità e porre in essere quei graduali perfezionamenti necessari per evitare ritardi di difficile risoluzione già riscontrati in passato". Il presidente, di concerto con gli assessori coinvolti ha anche proposto che, tramite la cabina di regia e il tavolo tecnico di supporto, venga predisposto uno specifico disegno di legge riguardante disposizioni attuative del Comparto unico e integrative del sistema di pubblico impiego regionale e locale. "Consideriamo l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del sistema Regione e delle autonomie locali un elemento di giustizia ed equità – ha aggiunto l'assessore Salaris – ed è per questo che ci siamo fin da subito attivati, accogliendo e raccogliendo le istanze e avviando quel dialogo e quel confronto utili ad accelerare la costituzione del Comparto unico. Quello raggiunto rappresenta sicuramente un risultato storico, atteso dal 2006. Con la cabina di regia lavoreremo affinché il Comparto unico possa vedere quanto prima la luce", ha concluso l'assessore Salaris. (Com)