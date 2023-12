Regno Unito-Francia: si allaga galleria nel sud dell’Inghilterra, soppresse corse dei treni Eurostar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state annullate temporaneamente le corse dei treni Eurostar che attraversano la Manica collegando la Francia con il Regno Unito. Eurostar ha annunciato oggi la cancellazione di almeno una parte dei treni in partenza per Londra o in arrivo a causa dell'allagamento di una galleria nel sud dell'Inghilterra. Secondo quanto riferiscono i media francesi, poco dopo l’annuncio della compagnia anche la stazione Gare du Nord di Parigi ha reso noto che tutte le corse Eurostar erano state cancellate fino alle 17 di oggi. Fino ad ora sono state soppresse le corse di 29 treni. "A causa di un problema infrastrutturale sulla linea ad alta velocità vicino a Londra, sabato 30 dicembre saremo costretti a cancellare alcuni treni da o per Londra", ha precisato la compagnia ferroviaria sul proprio sito Internet.(Frp)