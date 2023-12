Pnrr: Fratta (Dirigenti scuola), istituti obbligati a navigare a vista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché soluzioni diverse per i collaboratori e per gli amministrativi? Se una iniziativa o un progetto dura tutto l'anno e se per la realizzazione dello stesso occorrono collaboratori e amministrativi - continua Fratta - perché questi ultimi non vengono assunti per tutta la durata dell'iniziativa o del progetto? Perché, poi, la proroga non interessa entrambe le categorie di lavoratori? Perché si costringono i Dirigenti scolastici a gestire situazioni conflittuali peraltro utilizzando fondi erogati per ben altri motivi? Auspichiamo che il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenga tempestivamente per eliminare quella che può essere definita nuova molestia burocratica, onde evitare che i Dirigenti siano costretti a interrompere le attività, qualora non lo dovesse fare lo stesso Ministro: non ci sono i fondi? Se ne prende atto e non si avviano attività ovvero si interrompono se se ne prende atto in corso d'opera, senza lasciare il cerino in mano ai capi di istituto", conclude il dirigente. (Com)