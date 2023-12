Abruzzo: assessore Quaresimale, associazioni terzo settore esonerate da pagamento Irap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Abruzzo ha previsto l'esonero dal pagamento dell'Irap per tutte le organizzazioni e associazioni del terzo settore trasmigrate al Runts - Registro unico del terzo settore, stanziando la cifra di ben 3,9 milioni euro con l'approvazione della Legge di stabilità 2024. Si tratta di una misura di grande valenza sociale che va ad incidere, in maniera concreta, sulle varie realtà impegnate quotidianamente nel sostegno alle fasce più deboli della società". A spiegarlo, è l'assessore regionale alle politiche Sociali, Pietro Quaresimale, che esprime grande soddisfazione e secondo cui "garantire tutti i servizi dedicati al sociale e, al tempo stesso, aumentare gli stanziamenti per iniziative come questa, consente di centrare obiettivi strategici e fondamentali per la Regione". "Una misura – aggiunge l'assessore – che vuole essere un riconoscimento per chi è impegnato nelle attività di interesse generale di fondamentale supporto per i cittadini abruzzesi. Sono particolarmente orgoglioso perché è l'ennesima iniziativa di questo assessorato che si somma ai vari interventi messi in campo in materia di politiche sociali come vita indipendente, i caregiver, il fondo autismo, il fondo dopo di noi, il rimborso per le spese oncologiche. Infine, sempre a favore delle associazioni del terzo settore sono state nuovamente impegnate risorse di oltre un milione di euro destinate ai progetti per innovazione e programmi speciali regionali nell'ambito del piano sociale, tutti interventi – conclude l'assessore - che continueranno ad essere al centro della mia azione politica". (Com)