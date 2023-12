Libano: leader maronita, ciò che avviene al confine con Israele non è decisione legittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del partito di opposizione Forze libanesi (Fl, a maggioranza maronita), Samir Geagea, ha affermato che ciò che sta avvenendo al confine con Israele “non rappresenta una legittima decisione libanese”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, secondo cui il leader ha affermato che l'iniziativa “non è stata convocata e presa dal governo, né è stata discussa in parlamento, né c'è stato alcun accordo su di essa tra i partiti e le fazioni libanesi". Riferendosi agli attacchi contro Israele lanciati dal sud del Libano dal movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, Geagea ha affermato che "questa decisione è stata presa da un partito sulla base di considerazioni non libanesi e viene attuata unilateralmente, senza tener conto della sua gravità”. Il presidente ha ribadito il proprio sostegno alla popolazione della Striscia di Gaza. “Tuttavia, c'è una domanda: in che modo l'attacco lanciato dal sud aiuta Gaza?”, ha chiesto Geagea.(Lib)