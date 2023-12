Abruzzo: Bonelli (Avs), destra cancella mille ettari di riserva Borsacchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il favore delle tenebre, alle 2.30 della notte, nel Consiglio Regionale dell'Abruzzo i vampiri dell'ambiente con un emendamento hanno quasi cancellato la Riserva naturalistica del Borsacchio, nel comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Sono stati tagliati 976 ettari su circa 1.100: resta solo una piccola lingua a ridosso del mare, poi il resto via, merce per i palazzinari. Senza alcuna consultazione preliminare, senza confronti, senza seguire gli iter che pure le leggi nazionali prevedono, una vera e propria vergogna". E' quanto denuncia in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che prosegue: "Per questo annunciamo una interrogazione parlamentare e un esposto alla Ue. Questa è la destra al governo che si conferma odiatrice seriale della natura. Presidente Meloni, il suo dirigente di partito Marsilio nonché presidente della regione Abruzzo cancella quasi 1000 ettari della riserva naturale del Borsacchio. Lei non ha nulla da dire?. Tagliano quasi 1.000 ha di parco per metterli in palio al mercato delle prossime elezioni regionali in Abruzzo. È chiaro quanto questa destra odi la natura e gli animali e faccia gli interessi di palazzinari e cacciatori", conclude. (Com)