Usa: il comune di New York bandisce i venditori ambulanti dal ponte di Brooklyn

- Il sindaco di New York Eric Adams ha deciso di bandire dal ponte di Brooklyn tutti i venditori ambulanti a partire dal 3 gennaio. Il divieto di vendita, si legge nell’ordinanza del primo cittadino, si applicherà a tutti i ponti di New York City ma la misura è rivolta in particolare a quello di Brooklyn per ridurre l’affollamento che lo caratterizza. "Il ponte di Brooklyn è uno dei gioielli più straordinari di New York City", ha dichiarato il sindaco Adams in una nota. “I turisti e i newyorkesi meritano di attraversarlo e di godere della sua bellezza senza essere ammassati come sardine o mettere a rischio la propria sicurezza”. Adams ha aggiunto che la città non “permetterà che il disordine continui (ad esistere) in questi spazi così amati”. Secondo i dati del governo, ogni giorno attraversano il ponte di Brooklyn circa 34 mila persone. (Was)