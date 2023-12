Capodanno: mille agenti della questura di Roma per la sicurezza nella notte di San Silvestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono mille gli agenti che la questura di Roma metterà in campo per la notte di San Silvestro. Una misura finalizzata a garantire sicurezza nel corso degli eventi che si svolgeranno nella notte di San Silvestro. Uno su tutti, il concertone al Circo Massimo che prevede la partecipazione di 45mila persone. Tra le altre iniziative di cui si è discusso in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Roma ha disposto anche il divieto di vendere bevande in bottiglie di vetro in prossimità del Circo Massimo. Una ulteriore provvedimento riguarda le fontane monumentali che saranno transennate per contenere il flusso di visitatori.(Rer)