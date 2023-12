Roma: 25enne in piedi sulla balaustra di Ponte Emanuele, interviene la polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era in piedi sulla balaustra di ponte Vittorio Emanuele a Roma e le sue intenzioni non sembravano buone. Si tratta di un 25enne che nella tarda mattinata di oggi ha fatto temere per il peggio e i passanti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti del Primo gruppo Prati della polizia locale capitolina. Il giovane è stato avvicinato con cautela e convinto a scendere. Gli agenti lo hanno accompagnato a casa. Si valuta il suo quadro psicologico. (Rer)