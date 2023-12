Messico: attacco armato ad una festa, sei morti e 26 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone sono state uccise e altre 26 ferite in un attacco effettuato da un gruppo armato durante una festa nello Stato messicano nordoccidentale di Sonora. Lo ha detto ai media il capo della Procura generale di Sonora, Gustavo Salas, precisando che l’attacco è avvenuto durante un "tecno-party" organizzato nelle strade di Ciudad Obregon, nel comune di Cajeme. Il pubblico ministero ha aggiunto che le autorità militari e la polizia statale hanno identificato il gruppo degli aggressori. Si è trattato, ha spiegato, di un colpo diretto contro il leader di un gruppo criminale contro il quale sono stati emessi “cinque mandati di arresto per omicidio, femminicidio, privazione illegale della libertà e associazione per delinquere”. L’attacco ha scatenato una risposta armata con l’uccisione di altre cinque persone, di cui tre donne. Il funzionario ha assicurato che le forze di sicurezza a diversi livelli sono state dispiegate a Ciudad Obregon per dare la caccia ai responsabili e che questi “non rimarranno impuniti”. La direttrice dell'Istituto messicano di previdenza sociale dell'ospedale Bienestar, Beatriz Elena Antillon Rosas, ha affermato che delle 26 persone ferite quattro erano in gravi condizioni, nove sono rimaste ricoverate in ospedale e 13 sono state dimesse.​ (Mec)