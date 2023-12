Superbonus: la rabbia della Cna Abruzzo, da Parlamento solo parole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condomini che verosimilmente non potranno completare i propri interventi, con effetti drammatici su imprese e famiglie, e soprattutto la prospettiva concreta dell'avvio di migliaia e migliaia di contenziosi legali. La quantità di crediti incagliati è talmente ampia da non lasciare intravvedere molto altro: la politica, dunque, si è comportata in modo irresponsabile". In sostanza, ricorda Calice, "la tanto invocata exit strategy non c'è stata, nonostante le molte parole spese in tal senso da alcune forze politiche di maggioranza, volte a rassicurare il mondo delle imprese e le famiglie: con il risultato che la montagna ha partorito un topolino, mettendo a rischio davvero la sopravvivenza di migliaia di imprese dell'intera filiera". Di particolare gravità a detta della Cna, al di là della mancata proroga, la questione legata alla cessione dei crediti: "Nessuna misura è stata decisa in tal senso, nonostante il blocco sia in corso da mesi e mesi e sotto gli occhi della politica: un ulteriore elemento di gravità, difficilmente compensabile con misure alternative pur apprezzabili come quelle legate alla legge della Regione Abruzzo". (Gru)