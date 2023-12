Colombia: rapporto Indepaz, nel 2023 uccisi 44 firmatari degli accordi di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 in Colombia sono stati registrati un totale di 94 massacri e 44 firmatari dell'accordo di pace sono stati assassinati. Lo dice nel suo ultimo rapporto dell’anno l'Istituto di Studi per la Pace (Indepaz), intitolato "Violenza in Colombia”. In base ai dati raccolti, Indepaz riferisce che sono state assassinate almeno 188 persone che hanno esercitato una qualche forma di leadership o di difesa dei diritti umani, tra cui 20 minori tra i 16 e i 18 anni. Nell’anno considerato sono stati commessi complessivamente 94 massacri, provocando 303 vittime. Nonostante le cifre siano elevate, la pubblicazione osserva "un calo nel numero delle vittime" rispetto al 2022, anno in cui soi contarono 343 morti. Allo stesso modo, anche il numero dei firmatari della pace uccisi è diminuito: nel 2023 sono state uccise sette persone in meno rispetto al 2022, quando si sono verificati 50 omicidi. La maggior parte di questi massacri hanno avuto luogo nelle "principali città e nelle loro aree metropolitane" e "molti di essi come conseguenza di controversie tra attori armati locali su economie come il microtraffico, l'estorsione e il controllo sulle rotte della droga verso i centri del traffico di droga”, cita il documento. (Mec)