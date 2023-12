Russia: ministero Emergenze, 10 vittime a Belgorod dopo nuovo attacco ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 10 le vittime, tra cui un bambino, nella città russa di Belgorod a causa di un nuovo attacco delle forze ucraine. Lo ha reso noto il ministero russo per le Emergenze. I feriti sono invece almeno 45, precisa il ministero, e fra questi si contano quattro bambini. Nelle scorse ore l’amministrazione regionale di Belgorod aveva reso noto che, in un attacco precedente, due bambini erano rimasti uccisi sempre nella città capoluogo. Anche il governatore della regione di Brjansk, Alexander Bogomaz, aveva reso noto di un bambino ucciso nel corso di un attacco ucraino compiuto nella notte. Fonti dei servizi di sicurezza di Kiev hanno riferito ai media ucraini che le forze di Kiev hanno condotto, nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, un attacco con circa 70 droni contro le strutture militari situate in diversi punti del territorio russo. Il ministero della Difesa di Mosca ha invece reso noto che la notte scorsa la contraerea ha abbattuto 32 droni ucraini sulle regioni di Mosca, Bryansk, Kursk e Oryol.(Rum)