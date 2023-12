Fiumicino: Uiltrasporti Lazio, bene controlli contro taxi abusivi in aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie sulle continue sanzioni comminate a personaggi privi dei minimi requisiti per espletare il trasporto pubblico dimostrano chiaramente che il problema abusivismo presso l'aeroporto di Fiumicino non è stato affatto risolto. È quanto dichiara Alessandro Atzeni di Uiltrasporti Lazio aggiungendo che "sono doverosi i ringraziamenti ai Carabinieri e a tutte le Forze dell'Ordine per l'attività di controllo svolta presso i Terminal Arrivi del Leonardo da Vinci ma, per risolvere definitivamente questo problema, occorrono soluzioni migliori. Infatti, anche l'apprezzabile sforzo di ADR nell'istituire un servizio di accoglienza per i passeggeri che vogliono raggiungere Roma in taxi, per ovvi motivi, non è sufficiente per arrestare l'azione illecita dei procacciatori ed abusivi totali. L'auspicio è che, quanto prima prima, vengano predisposti i necessari presidi fissi di controllo a tutela degli operatori ed utenti del trasporto pubblico non di linea", conclude la Uiltrasporti Lazio. (Com)