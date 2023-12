Legge Bilancio: Furfaro (Pd), destra premia evasori e colpisce persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Prima hanno tagliato 400 milioni di euro per le persone con disabilità con la legge di bilancio, ora eliminano le detrazioni fiscali per i lavori che eliminano le barriere architettoniche". E' quanto afferma in una nota il deputato del Partito democratico, Marco Furfaro, che parla di "una misura utile a fare in modo che ogni persona possa vivere la propria vita in autonomia. La destra italiana: premia gli evasori e si accanisce con le persone con disabilità. Dovete solo vergognarvi", conclude.