Fd'I: Marchetto, risultati raggiunti grazie a grande lavoro di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quest’anno è stato un anno di grandi traguardi raggiunti da Fratelli d’Italia unitamente alla Maggioranza tutta grazie a impegno e a un grande lavoro di squadra. Sono grata ai colleghi di Fratelli d’Italia in particolare per aver fatte proprie le istanze provenienti dal territorio trevigiano che si sono trasformate in risposte concrete". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marina Marchetto Aliprandi, che aggiunge: "Radicamento sul territorio vuol dire farsi carico dei problemi che affliggono persone che vedono in noi un punto di riferimento. Da questo punto di vista ho sempre trovato nei colleghi un sollecito interessamento alle problematiche di cui mi sono fatta portavoce e questo è l’espressione plastica di cosa significhi comunità. Le varie commissioni lavorano in simbiosi e ciò permette di avere una visione e programmazione delle iniziative da intraprendere. Sono certa che, al di là delle incertezze che il futuro potrà riservarci, avremo sempre come faro il bene della nostra amata Nazione”, conclude.(Rin)