Balneari: il comune di Latina avvia procedure di gara per le concessioni demaniali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delibera di oggi, in attesa della elaborazione degli atti amministrativi per dare esecuzione alla Bolkestein, per i quali il Governo non ha ancora fornito indicazioni procedurali, salva in ogni caso la prossima stagione estiva e il mantenimento dei servizi dedicati alla balneazione", ha dichiarato l'assessore Gianluca Di Cocco, con delega alla Marina e al Turismo. "Il mancato differimento delle concessioni provocherebbe – ha sottolineato il sindaco Celentano - danni incalcolabili per l'economia del territorio, non consentendo ai cittadini, residenti e non, di poter usufruire appieno del nostro litorale, perché verrebbero meno i servizi connessi alla balneazione assicurati dai concessionari che il Comune, diversamente, non potrebbe garantire per assenza di risorse. Non da meno, tale mancato differimento provocherebbe un cospicuo danno a un importante comparto economico del comprensorio, qual è quello turistico-ricettivo che opera sulla Marina, che si vedrebbe così privato della possibilità di poter svolgere un servizio ritenuto fondamentale". (Com)