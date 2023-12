Sardegna: programmati sei nuovi interventi riqualificazione beni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei nuovi beni regionali verso la riqualificazione, individuati come interventi urgenti nella delibera proposta dall'Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris e approvata ieri dalla Giunta della Sardegna. "Si tratta di una delibera che punta ad attivare tutte le azioni necessarie al recupero e al mantenimento dei beni immobili del patrimonio regionale per i quali si rendono necessarie azioni di manutenzione straordinaria o messa in sicurezza", ha spiegato l'Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris.. In particolare, sono compresi nella delibera l'ex compendio ex Arsenale militare – La Maddalena 2; caserme forestali; le due sedi di rappresentanza regionali villa Devoto (Cagliari) e villa Pozzo (Sassari); l'ex Colonia Penale di Castiadas; l'ex Istituto alberghiero di Olbia. Necessario anche procedere con la riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio nell'isola dell'Asinara. (segue) (Com)